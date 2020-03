Asl 4 Chiavarese: organico, la replica ai sindacati

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

La Direzione di Asl 4 precisa che, in relazione alla dichiarazione della Fp Cgil Genova-Tigullio su di una presunta carenza di organico nel comparto legata ad aspettative, pensionamenti, trasferimenti, fruizione di benefici di legge 104, gravidanze, si è sempre tempestivamente presa in carico la risposta al bisogno chiedendo ed ottenendo le relative deroghe per le sostituzioni a tempo indeterminato e determinato.

Per lo specifico profilo di personale infermieristico (incluso personale pediatrico) si segnala che nel corso dell’ultimo triennio la dotazione organica è progressivamente aumentata come segue:

presenti al 31/12/2017 n. 728 unità

presenti al 31/12/2018 n. 750 unità

presenti al 31/12/2019 n. 755 unità

Il rispetto delle procedure amministrative previste, la difficoltà ad avere disponibilità immediata alla presa in servizio da parte dei soggetti individuati, la mancanza di graduatorie per alcune figure professionali rende talvolta difficile la simultanea sostituzione del profilo carente alla quale si compensa con l’adozione di alternative soluzioni (tempi determinati, personale interinale).

Nell’anno 2019 sono state effettuate 95 nuove assunzioni nel comparto, espressione evidente dell’impegno che la Direzione di ASL 4 presta ai propri lavoratori e al benessere delle condizioni di lavoro.

Relativamente alla citata apertura di nuovi reparti, ipotizzando che si voglia fare riferimento all’Unità di Degenza a conduzione Infermieristica (UDI), peraltro programmata e condivisa con le organizzazioni sindacali, spiace constatare come impropriamente si correlino ad una “precarizzazione a livello numerico” delle figure infermieristiche e degli operatori socio sanitari quando, in realtà, l’apertura del reparto a conduzione infermieristica è stata pianificata con particolare attenzione assumendo, ex novo, tutto il personale necessario senza alcuna penalizzazione per gli altri servizi dell’azienda.

Si fa presente inoltre che la decisione di attivare, durante le ore notturne e nei giorni festivi, un servizio di pronta disponibilità su base non volontaria, ma attingendo dall’organico del personale idoneo dei reparti e servizi dove risultano presenti almeno tre unità per turno, per l’effettuazione dei trasporti secondari, non è frutto di un accordo sindacale, ma deriva dalla necessità aziendale di ottemperare ad un obbligo assistenziale di emergenza e, come tale, definito nel piano delle emergenze di cui all’art.28 comma 2 del CCNL del 21/5/2018.

Peraltro, la problematica espressa dal sindacato, nulla ha a che vedere con il finanziamento del SSR, posto che si sono svolti più incontri con le OOSS che hanno dato luogo a differenti tentativi di mantenimento del servizio, indispensabile e come tale indifferibile, su base volontaria; a tal fine, è stato pubblicato sul Portale del Dipendente e affisso ai punti timbratura, un avviso di reclutamento di personale disponibile “volontariamente” a far parte di un “pool di Trasporti” per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Ad oggi ha aderito al progetto un numero di personale infermieristico sufficiente a garantire la sola copertura del servizio nelle ore diurne dei giorni feriali. Trattandosi di un servizio necessario per garantire la tutela e la sicurezza dei nostri assistiti si è deciso che, qualora il numero dei volontari restasse invariato, a decorrere dall’1/4/2020, questa Azienda provvederà ad attivare la pronta disponibilità su base non volontaria, nel pieno rispetto del dettato normativo di cui al D.Lvo 66/2003 in materia di orario di lavoro, norma posta a tutela del benessere psico-fisico del lavoratore.

L’osservanza di tale norma, peraltro, è oggetto di continui controlli e monitoraggi, mediante procedure informatizzate, per evitarne la violazione (a tutt’oggi evento non verificatosi).

Al fine di fornire la giusta dimensione alla questione riguardante l’istituto della pronta disponibilità, si evidenzia che, qualora tutti i dipendenti coinvolti nei servizi per i trasporti interni, effettuassero l’attività di cui trattasi, il numero di turni annuali per ciascun partecipante non supererebbe i 5 all’anno.

Si precisa infine che, trattandosi di servizio essenziale, non risulta possibile ometterne l’attuazione e che questa Direzione ha sempre confermato, in tutti i tavoli, la disponibilità a valutare proposte organizzative diverse da quelle in parola purché funzionali al sistema e soprattutto alla sicurezza del paziente senza che ciò possa diventare oggetto di strumentalizzazione alcuna.