Allerta: frane, allagamenti, alberi crollati, esondazioni

L’ultimo intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, nel pomeriggio, a Cicagna. Qui, nonostante il nubifragio odierno, ha preso fuoco un palo della luce in legno. A dimostrazione che gli impianti elettrici andrebbero essere interrati e comunque adeguati.

Nel Levante decine di interventi per smottamenti, l’ultimo a Santa Maria del Campo in Rapallo: poi gli allagamenti non solo nelle zone dove il torrente Lavagna (a Calvari) e l’Entella (alla foce) sono tracimati, Senza contare gli alberi crollati, i rami caduti. E poi tabelloni, insegne, tettoie, che non hanno resistito alle raffiche del vento.

Qualche polemica sul colore dell’allerta. E domani la conta dei danni.