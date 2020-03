Sori: a teatro Gian Luca Favetto e Alessandro Barbero

Dall’ufficio stampa del Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

Teatro Pubblico Ligure

Teatri del Paradiso

SoriTeatro 2019/2020

direzione artistica Sergio Maifredi

SoriLegge

Giovedì 5 marzo 2020, ore 19.30

Foyer Teatro Comunale di Sori – Genova

Virginia Woolf – Orlando

Scrivere, leggere, raccontare secondo

Gian Luca Favetto

SoriTeatro

Giovedì 5 marzo 2020, ore 21

Teatro Comunale di Sori – Genova

Alessandro Barbero

Poeta al comando

a 100 anni dall’impresa di Fiume di Gabriele D’Annunzio

In dialogo con Renzo Parodi

Bus navetta gratuito A/R da Genova, Bogliasco, Recco, Pieve e Camogli

Info 329 0540950

La Stagione 2019/2020 di Soriteatro, diretta da Sergio Maifredi e prodotta da Teatro Pubblico Ligure nell’ambito della rete Teatri del Paradiso, prosegue giovedì 5 marzo 2020 con due appuntamenti. Alle ore 19,30 nel foyer prosegue “Sorilegge” con Gian Luca Favetto e Orlando di Virginia Woolf, quarto capitolo di “Scrivere, leggere, raccontare secondo Gian Luca Favetto”. Ogni volta lo scrittore e giornalista torinese, seguito da un pubblico sempre più numeroso, descrive un testo della sua biblioteca ideale, offrendo interpretazioni, brevi letture, spunti di riflessione e agganci con l’attualità. In questo caso racconterà la storia di un eroe irresponsabile che attraversa i secoli. Il romanzo è il divertimento di una grande scrittrice, un esperimento lieve e capriccioso, che risponde a un unico impulso: il piacere della fantasia.

La serata prosegue alla ore 21 con Poeta al comando, omaggio dello storico Alessandro Barbero a Gabriele D’Annunzio, a cento anni dall’impresa di Fiume. Barbero sarà in dialogo con il giornalista Renzo Parodi. Tra i mille episodi della “vita inimitabile” di Gabriele D’Annunzio, la cosiddetta “esperienza fiumana”, cioè il governo della città istriana di Fiume, fu una delle più singolari. Conquistata la città con una truppa di novemila arditi, D’Annunzio la tenne per più di un anno, dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920, quando dovette sgombrare in seguito al trattato che Giolitti firmò con la Jugoslavia. In questo periodo D’Annunzio scrisse una costituzione, la “carta del Carnaro”, libertaria ed evoluta.

Barbero racconta questo crogiuolo di eventi ed esperimenti tra sbandati della grande guerra e utopie.

Per lo spettacolo è previsto il servizio bus Atp gratuito, organizzato e offerto da Teatro Pubblico Ligure, una linea ad hoc dedicata al teatro: andata e ritorno da Genova, Bogliasco, Pieve, Recco e Camogli. Spettacolo: biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro. “Sorilegge”: biglietto 10 euro, ingresso libero per gli abbonati e per i possessori del biglietto dello spettacolo.

Teatri del Paradiso è una nuova realtà culturale, nata il 16 aprile 2019 dal coordinamento fra Teatro Sociale di Camogli, Sori Teatro e Pieve Ligure Scali a Mare Art Festival, da anni attivi sul territorio, e dal coinvolgimento dei Comuni di Camogli, Recco, Sori, Pieve Ligure e Bogliasco. L’obiettivo di Teatri del Paradiso è fornire uno strumento utile ai cittadini al fine di agevolare la fruizione di spettacoli, eventi ed incontri delle Stagioni teatrali e del Festival, per creare intorno al teatro una comunità viva e partecipe, offrendosi come strumento per lo sviluppo turistico ed economico del Golfo Paradiso.

Biglietti e abbonamenti – Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). I biglietti si possono prenotare anche telefonando alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440), alla Pro Loco di Bogliasco (010 3470429) e Pro Loco Camogli (0185771066) on line su Happyticket e su www.genovateatro.it. Per gli spettacoli il prezzo del biglietto singolo è 15 euro intero e 12 euro ridotto, 8 euro (fino a 13 anni), riduzione anche per gli abbonati al Teatro Sociale di Camogli. L’abbonamento a tutta la stagione è in vendita a 100 euro. Chi non è abbonato e non è in possesso del biglietto per lo spettacolo in scena nella stessa giornata, paga 10 euro il biglietto per “Sori legge” e “Sori viaggia”. Per “Sori Viaggia” informazioni disponibili presso la Pro Loco di Sori. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.