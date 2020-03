Contrordine. Scuole chiuse ancora, fino a martedì compreso in tutta la Liguria. Incredibile. Il tempo di permettere agli istituti di attrezzarsi e organizzarsi. Non potevano farlo la scorsa settimana? E i genitori che domani vanno al lavoro, dovranno fare i salti mortali per sistemare i figli piccoli presso parenti, amici o baby sitters.