Scuola: domani a lezione con zainetto e disinfettante

Il titolo che abbiamo pubblicato ieri traeva in inganno. “Scuole: l’annuncio apertura oggi, ha vinto il buon senso”. Obbligati alla sintesi, non abbiamo spiegato ciò che era espresso nell’articolo. Il buon senso non si riferiva alla scelta sull’apertura o meno; bensì al fatto che la decisione fosse stata assunta sabato e non domenica, come la Regione aveva annunciato. Rendere nota la decisione la domenica, infatti, avrebbe messo molti genitori in difficoltà. Che la decisione apertura o chiusura fosse presa entro sabato, lo avevamo chiesto in un precedente articolo.

Naturalmente sarà buona norma di tutti rispettare le norme igieniche.