Recco: Sagra, Verzemma si affida alla ditta Senatore

Dal Quartiere di Verzemma riceviamo e pubblichiamo

Prima importante novità del 2020 per il Quartiere Verzemma! Il Consiglio direttivo e i soci tutti del Quartiere Verzemma vogliono informare gli amici, i sostenitori e i partecipanti alla Nostra amata festa che per la nuova edizione della Sagra del Fuoco si avvarranno, per quanto riguarda l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico,della collaborazione di una nuova e rinomata azienda.

In primo luogo, vogliamo ringraziare la ditta “Ferraro Fireworks” che in questi anni ci ha regalato meravigliosi spettacoli che rimarranno per sempre impressi negli occhi di tutti. Con Vittorio, Nicola e Giuseppe oltre ad una proficua collaborazione si è instaurato un rapporto di vera amicizia.

Dopo attenta e scrupolosa ricerca abbiamo deciso di affidare l’esecuzione del nostro spettacolo alla ditta “Senatore” di Carmine Senatore, pirotecnica cavese, molto conosciuta e apprezzata da colleghi e appassionati del settore.

Fondata nel 1965 dal Cav. Senatore Vincenzo, quest’azienda a conduzione famigliare, ha saputo rinnovarsi e crescere per creare spettacoli pirotecnici sempre più scenici e innovativi senza mai dimenticare la tradizione Campana! Coppe, medaglie e attestati sono solo alcuni dei riconoscimenti del buon lavoro svolto negli anni nelle più importanti “Piazze” d’Italia, tra cui Trani, Adelfia (BA), Mugnano (NA), Aci Bonacorsi (CT), Vibonati (SA), San luca Branca (PT), Diso (LE).

Vogliamo augurare un buon lavoro alla ditta Senatore e ci auguriamo che l’accordo stipulato il 15 febbraio, nella nostra sede, sia solo l’inizio di una lunga collaborazione oltre che di una grande amicizia.