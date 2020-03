Recco: “Il cinghiale morto potrebbe essere Tatanka” (2)

Riceviamo e pubblichiamo

Stanotte alle 3 il solito cinghialone è arrivato in piazzale Europa e mi ha svegliato per i soliti colpi e trascinamenti ai bidoni dell’umido, che in teoria sarebbero dovuti essere vuoti ma in pratica no, riuscendo a ribaltare i bidoni con forza e astuzia nonostante il filo di ferro e i ganci che abbiamo messo. Per un po’ di mesi hanno funzionato perché non riusciva più ad abbatterli ma ultimamente era riuscito a mettere a punto una tecnica efficace. Poi stanotte ha bacchettato fino alle 4 sempre qua sotto e se ne è andato in giro per il piazzale, probabilmente è andato a smaltire l’umido a suo modo in zona Vitturin, sentivo dei rumori da lì… ma rumori di spari non ne ho sentiti.

Stanotte l’avevo notato più vecchiotto del solito, questo è il terzo anno che veniva qua. Proprio stanotte pensavo che siccome delle gabbie trappole di cui si parlava non se ne vedevano dovevo rassegnarmi ed aspettare che la natura facesse il suo corso e prima o poi sarebbe morto di vecchiaia…forse si passerà qualche notte in bianco in meno, almeno fino l’estate perché l’estate scorsa aveva già fatto discepoli e passavano altri cinghialetti molto più piccoli da 30 /40 kg che però davano molti problemi anche loro….