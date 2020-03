Recco: cinghiale morto sul ciglio della 333 a San Rocco

Forse è lo stesso cinghiale che al mattino faceva un giretto nel centro di Recco in cerca di cibo nei cassonetti di via 4 Novembre, nelle aiuole del Belvedere Tenco o alla foce del torrente. Stamattina un esemplare di cinghiale è stato trovato morto ai margini della strada provinciale 333 in prossimità del ristorante Vitturin. Sul posto si è recata la polizia locale che ha segnalato la presenza della carogna ad una ditta specializzata per la rimozione e l’incenerimento. Restano misteriose le cause che hanno determinato la morte del cinghiale.

Un esemplare che cena a Ruta (Foto Consuelo Pallavicini)