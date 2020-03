Recco: Capurro, “Cambiamo” con Giovanni Toti

Da Dario Capurro, già sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Fervono i preparativi e i lavori in corso in quel che sarà il quartier generale del nuovo movimento politico “Cambiamo” che sosterrà il candidato del centrodestra Giovanni Toti a riconfermarsi alla presidenza di Regione Liguria alle prossime elezioni che si svolgeranno in tarda primavera.

La sede, ubicata a Recco in Via San Giovanni Battista 31, in particolare, sarà punto di riferimento per i comuni del Golfo Paradiso (Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Avegno, Uscio), per i loro cittadini e i loro amministratori e sarà coordinata dal candidato consigliere regionale nella lista “Cambiamo con Toti Presidente” Dario Capurro sindaco della cittadina dal 2009 al 2019.

Il Circolo di Cambiamo – Golfo Paradiso inoltre, annovera fra i suoi iscritti anche tre assessori comunali in carica: Caterina Peragallo, Francesca Aprile ed Enrico Zanini che non faranno mancare, con la loro esperienza politica e la loro determinazione, l’apporto necessario per intraprendere questa avvincente sfida.

Insomma, è quasi tutto pronto per poter partire, manca solo il battesimo ufficiale che non tarderà ad arrivare e che darà il via libera alla campagna di propaganda ‘Cambiamo con Toti Presidente’ sul territorio che ci porterà dritti al traguardo delle prossime elezioni regionali.