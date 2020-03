RASSEGNA STAMPA. Sestri, piscine aperte

Oggi, domenica 1 marzo, auguri a Prospero. Mercati settimanali: in calendario Moneglia. Santi patroni, per chi soffre di gotta: San Urbano (2 aprile). Parole: carpe diem (cogli il giorno presente; massima oraziana che esorta a cogliere i doni che la vita ci offre giorno per giorno. Si ripete, a torto, per convincere ad evitare gli scrupoli che si interpongono al vivere giocondo e sfrenato Devoto-Oli).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: piscine riaperte, si torna verso la normalità. Coronavirus: verso la riapertura delle scuole; Moconesi, denunciato l’operaio lombardo che ha ignorato la quarantena; sul bus di Portofino con la mascherina; bus sanificati; a Recco gel sul banco dei panifici. A-12: dalla mezzanotte ritorna il ticket tra Rapallo e Lavagna.

Lavagna: lavori per rinforzare i pennelli anti mareggiata. Chiavari: si tuffa in mare, salvata dai carabinieri. Chiavari: pista ciclabile dal porto al Lido (Commento. Quanti posti auto eliminerà?). Chiavari: scuole, tre interventi negli istituti superiori. Chiavari: zona 30 (chilometri orari) nel centro storico per migliorare la sicurezza. Chiavari: aereo della Guardia costiera diventa monumento.

Rapallo: tassa di soggiorno sospesa, un coro di no alla proposta Pd. Rapallo: ultimi giorni per concorrere all’assegnazione di case popolari. Portofino: i sentieri del parco nella rete escursionistica. Portofino: cetacei e specie migratorie, un progetto.

Recco: i moduli per realizzare 2.500 posti in tribuna. Recco: in caserma stanza rosa per donne e bimbi abusati. Recco: omaggio al giornalista gastronomo Salvatore Marchese.

San Colombano: sperimentazione del 5G, l’opposizione interroga.