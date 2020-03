Rapallo: la donna positiva era arrivata ieri; nessun contatto (2)

La donna positiva al coronavirus e in quarantena al San Martino sarebbe arrivata a Rapallo ieri sera con la madre. Non avrebbe avuto alcun contatto prima di entrare in una villetta unifamiliare in via Milano. Diciamo che avere notizie certe e verificate non è facile poiché Alisa (macchina regionale della sanità) ha avocato a sé la possibilità di dare informazioni. Ciò avverrà alle 18 e, immaginiamo, senza particolari.

Come nel primo caso di Santa Maria del Campo, la notizia dell’arrivo a Rapallo della donna, sarebbe arrivata da privati. E subito è scattata la macchina di autodifesa.