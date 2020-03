Rapallo: “In tanti a firmare le quattro proposte Meloni”

Dall’ufficio stampa del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo – riceviamo e pubblichiamo

Nonostante la giornata fredda e piovosa sono stati in tanti a mettersi in coda al gazebo di Fratelli d’Italia sabato pomeriggio 29 febbraio a Rapallo per firmare le 4 proposte di legge di iniziativa popolare di Fratelli d’Italia: elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Soddisfatto il Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo, Gianni Arena: “Questa grande partecipazione dei nostri concittadini ci incoraggia ad impegnarci sempre di più. Nelle prossime settimane saremo presenti a Rapallo ma supporteremo anche gli amici del Circolo Fratelli d’Italia Carasco Tre Valli e il loro Presidente Fabrizio Brignole nelle loro uscite in piazza a Chiavari e Lavagna.”

“Ospite illustre e graditissimo al gazebo è stato l’On. Franco Marenco, figura storica ed amatissima del nostro partito, sempre pronto a supportare con entusiasmo ogni nostra iniziativa” conclude Arena.