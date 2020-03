Rapallo: i candidati regionali e i comitati cittadini

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Le prossime elezioni regionali ci stanno regalando l’ennesimo penoso spettacolo di marionette e pupazzi, con la spartizione delle candidature per un seggio (ben retribuito) al Consiglio Regionale.

Spartizione sulla base di quote di partito e di quota di potere elettorale. Nessuno oggi si è “sprecato” nel dirci quali siano le proposte e le riforme che vorrà apportare una volta che il suo sedere sarà posizionato sulle poltrone del Consiglio Regionale. Per quello che riguarda i candidati del Tigullio in particolar modo quelli di Rapallo, a quanto pare molto numerosi, alcune associazioni e comitati presenti da alcuni anni sul territorio si sono riuniti per mettere a punto una serie di domande e probabili incontri con i candidati sulle questioni che stanno a cuore ai cittadini e che spesso vengono tralasciate per i giochi di partito, come le concessioni regionali e il loro rispetto sul terreno del Golf, il rispetto della legge Regionale sulle concessioni balneari, la svendita dell’ospedale di Rapallo ecc..

In una città senza opposizione, saranno i comitati cittadini ancora una volta a mettere sul campo le questioni reali, intanto lor signori un voto ci chiedono ed il gioco continua.

L’assemblea dei comitati sarà convocata entro il 10 marzo.