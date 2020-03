La donna di Piacenza risultata positiva e rintracciata subito dopo il suo arrivo a Rapallo, non è stata individuata da vicini di casa o curiosi. Il marito è ricoverato a Piacenza e in condizioni critiche per il coronavirus. Subito i sanitari hanno cercato la moglie per sottoporla a tampone e hanno saputo che era diretta nella casa di Rapallo. Subito rintracciata è stata trasferita al San Martino. Una storia che racconta l’efficienza della macchina sanitaria.