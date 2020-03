Divieto notturno di transito, a Moneglia, in via Lemeglio per esecuzione di lavori nella strada. Il divieto riguarda il tratto dall’inizio di frazione Lemeglio fino al bivio Morteo. Il divieto riguarda tutti i veicoli ad eccezione di quelli di emergenza o impiegati nell’esecuzione dei lavori.

Le ore del divieto:

dalle 23 di lunedì 2 marzo alle 5 di martedì 3

dalle 23 di martedì 3 alle 5 di mercoledì 4

dalle 23 di mercoledì 4 alle 5 di giovedì 5

dalle 23 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6