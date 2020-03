Chiesa: riprende la celebrazione delle messe

Dai Vescovi liguri riceviamo e pubblichiamo

I Vescovi liguri, in ragione delle nuove norme emanate dal Governatore della Regione Liguria, di concerto con il Governo, comunicano per quanto attiene al territorio regionale, le seguenti disposizioni.

1-Riprendono le Celebrazioni eucaristiche, con concorso di popolo, a partire dal giorno lunedì 2 marzo. In tale giorno si potrà celebrare il Rito delle Ceneri omesso all’inizio della quaresima mercoledì 26 febbraio.

2 – I funerali e i matrimoni potranno essere celebrati con concorso di popolo.

3 – Nei locali e nelle opere parrocchiali si riprendano incontri, iniziative, riunioni e l’attività catechistica.

4 –Si possono svolgere convegni e riunioni di formazione a livello diocesano.

5 – Può essere ripresa la Benedizione delle Famiglie.

Nei territori delle Diocesi di Savona-Noli e Albenga-Imperia, all’interno della provincia di Savona, come pure per la diocesi di Tortona, che si estende su tre regioni (Liguria, Piemonte e Lombardia) ove continuano a essere in vigore le norme restrittive date dall’autorità pubblica, i Vescovi diocesani daranno eventualmente le opportune disposizioni.

Mentre ringraziamo le comunità diocesane per la collaborazione, invitiamo al rispetto delle norme igienico – sanitarie stabilite dall’autorità competente in materia. In particolare, durante le SS. Messe, temporaneamente, si distribuisca la Santa Comunione solo nelle mani dei fedeli e si eviti lo scambio del segno della pace. Rinnoviamo, specie in questo tempo di Quaresima, la preghiera affinché il Signore conceda la grazia della guarigione ai malati, consoli chi è nel pianto, faccia crescere la fraternità e sostenga quanti operano per il bene comune.

Invochiamo su tutti la Benedizione e l’augurio di una Santa Quaresima.

Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo Metropolita di Genova, Presidente Cel

Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga – Imperia

Mons. Calogero Marino, Vescovo di Savona-Noli

Mons. Luigi Ernesto Palletti,Vescovo di La Spezia – Sarzana – Brugnato

Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia – Sanremo

Mons. Alberto Tanasini, Vescovo di Chiavari

Mons. Francesco Vittorio Viola,Vescovo di Tortona

Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare di Genova