Scuole: l’annuncio apertura oggi, ha vinto il buon senso

Lunedì riapertura di scuole, musei, teatri, luoghi di culto e ripresa delle manifestazioni. Per quanto riguarda l’annuncio relativo alla riapertura delle scuole (tranne nel Savonese) ha vinto il buon senso: è stato dato sabato e non la domenica. Il tempo di dare alle famiglie, in Liguria in particolare quelle del Savonese, di organizzarsi. “Levante News” aveva chiesto con forza che le decisioni fossero date al sabato per non aggiungere problemi a quelli delle famiglie.

Naturalmente nessuno può abbassare la guardia e tutti sono invitati a seguire le norme igieniche.