Nella mattinata di ieri, in Rapallo, i Carabinieri della Radiomobile di Santa Margherita Ligure a conclusione di servizio mirato al contrasto di reati in materia di stupefacenti, deferivano in stato di libertà B.G., di anni 34, residente a Santa Margherita Ligure, gravato da pregiudizi di polizia, il quale, fermato a bordo del proprio motociclo veniva trovato in possesso di 1.5 grammi di cocaina suddivisa in tre dosi e la somma di circa 75 euro verosimilmente provento dell’attività illecita.