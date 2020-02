Recco: serata omaggio a Salvatore Marchese

Recco ha reso omaggio a Salvatore Marchese, giornalista, gastronomo e scrittore con una serata speciale che ha preso avvio nella Sala Cavalieri del ristorante “Da ö Vittorio” di Gianni e Vittorio Bisso.

Tanti gli episodi raccontati da lui stesso e dagli amici presenti, a partire dal 1991 quando durante le Serate Gastronomiche di Recco si aggiudicò il premio “Pennagolosa” per il libro “La cucina ligure di Levante”, pubblicato da Muzzio Editore.

La serata, condotta da Daniela Bernini di Dimensione Riviera Promozioni che organizza a tutt’oggi le Serate Gastronomiche per il Consorzio recchese, ha visto anche la partecipazione del sindaco di Recco Carlo Gandolfo, che ha consegnato a Marchese una targa per ringraziarlo dell’attenzione che sempre ha dedicato nei suoi scritti a Recco quale capitale gastronomica della Liguria; del consigliere regionale Franco Senarega; di Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo Magra, città originaria di Marchese; di Angelo Gaja, uno dei più quotati produttori di vino italiani; di Virgilio Pronzati, giornalista specializzato in enogastronomia; di Franco Muzzio, editore di tanti volumi sulla gastronomia scritti da Marchese.

Foto di Consuelo Pallavicini

Salvatore Marchese

Gianni e Vittorio Bisso, Daniela Bernini

Virgilio Pronzati, Lucio Bernini

Daniele Montebello

Angelo Gaja