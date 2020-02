Recco: rifacimento muri sotto via Polanesi

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Sta per partire un importante intervento programmato dall’Amministrazione comunale di Recco per la messa in sicurezza delle strade nelle zone frazionali.

Cominceranno, infatti, martedì 3 marzo le opere che riguardano il rifacimento dei muri sottostanti via Polanesi, la sistemazione della strada e la successiva asfaltatura, danneggiati da una frana causata dalle piogge nel 2018 e il cui recupero ripristinerà la regolare viabilità nella zona. L’intervento, programmato all’altezza dei civici 105 e 107, richiederà la chiusura della strada al traffico fino a conclusione dei lavori.

“L’obiettivo delle opere – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – è la messa in sicurezza, la riqualificazione di via Polanesi e del versante collinare di questa porzione di territorio colpita da eventi franosi. Stiamo procedendo secondo il programma che ci siamo dati e l’attenzione per il ripristino del territorio resta massima”.