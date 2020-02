Dalla P.A. Croce Verde Recco riceviamo e pubblichiamo

Si ricorda a tutti i Soci del sodalizio che in osservanza alle direttive della Regione Liguria, l’Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione sabato 29 febbraio e in seconda convocazione domenica 1° marzo, è rinviata a data da destinarsi. La nuova data sarà comunicata a tutti i Soci tramite sms e altri mezzi di comunicazione.