Dal Comune di Recco riceviamo e pubblichiamo

A causa di un guasto alla rete idrica che richiede un intervento immediato, dalle ore 14 fino a fine lavori verrà interrotta l’erogazione dell’acqua in Via dell’Alloro e nelle zone limitrofe

Sarà inoltre interrotta la circolazione in Via dell’Alloro all’altezza del civico 12.