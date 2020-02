Recco: chiusa “Eta Beta”, la penultima edicola

Ha chiuso questa sera a Recco, dopo 25 anni di gestione della famiglia Monterastelli, l’edicola “Eta Beta” attigua al Santuario del Suffragio. La famiglia, con la sua professionalità, puntualità e cortesia, ha sempre invogliato i clienti a rivolgersi al mercato cartaceo. Pur richiedendo le edicole orari sempre meno rispettati, la “Eta Beta” garantiva la vendita dei quotidiani già alle 5 del mattino. La sua chiusura è un grave impoverimento per la cittadina. I clienti hanno manifestato il loro rincrescimento per una decisione che evidentemente è stata comunque ponderata. Ora a Recco resta una sola edicola in via Ippolito D’Aste e tre punti vendita di cui uno al buffet della stazione ferroviaria.

La famiglia Monterastelli ha affisso all’esterno della serranda il cartello che pubblichiamo in basso.

I giornali cartacei hanno visto ridurre drasticamente il numero dei lettori. Non solo per il boom dei giornali on line; per i puntuali servizi offerti da Tv e radio. Anche perché ad una prevalente platea di acquirenti anziani si continua ad offrire una terminologia che esalta i termini stranieri e soprattutto a sigle per molti incomprensibili. Il calo di vendite non riguarda solo il Secolo XIX (poco più di 32.000 copie quotidiane in tutta Italia), che oggi grazie alla sinergia con La Stampa offre servizi di grande spessore in campo nazionale e internazionale; in crisi anche Corriere e Repubblica.