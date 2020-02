RASSEGNA STAMPA. Rondò a Cogorno sulla 33, via ai lavori

Oggi, sabato 29 febbraio auguri a Giusto. Mercati settimanali in calendario Deiva Marina; Sestri Levante. Santi patroni, per chi soffre di geloni: San Pancrazio. Parole: mattinata (la durata della mattina, canti o omaggi mattutini; spettacolo o trattenimento del mattino).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Cogorno: rotatoria sulla provinciale 33, al via i lavori. Coronavirus:. Lavagna, furto all’ospedale di mascherine e gel disinfettante; in isolamento 45 persone, 1 a San Salvatore; a Moconesi operaio in soveglianza divide la camera con altri tre; migliaia di chiamate al 112; l’ironia naviga sui social; Chiavari, meno utenti ai posteggi blu; Chiavari, al Baliatico distribuzione differita; ospiti in arrivo, sotto controllo le seconde case a Sestri Levante; a Chiavari, mercato saltato e polemiche; a Lavagna mascherine ai vigili, ma solo in dotazione; il grido di dolore delle guide turistiche; Recco, gli orari degli ambulatori; Recco, carnevale rinviato; battelli, servizio marittimo al via, in attesa di disposizioni.

Sestri Levante: diminuiscono gli abitanti e la città è soprattutto femmina. Lavagna: nuova ala traumatologica al pronto soccorso. Lavagna: antiquario comprò attico, ma non raggirò la padrona. Lavagna: morto al Sert, si attende l’autopsia. Chiavari: il Comune allarga salita San Michele.

