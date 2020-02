Rapallo: Alongi candidato alle Regionali per Forza Italia

Lunedì, presso l’hotel Miramare, sul lungomare di Rapallo, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e quello provinciale Giorgio Tasso, presenteranno il secondo candidato del Tigullio che correrà alle elezioni regionali con il partito di Berlusconi.

Il primo candidato è l’uscente Claudio Muzio che viene blindato nel listino (in caso di vittoria), ma che corre anche in lista. Secondo candidato nel Tigullio è Salvatore Alongi, il più votato nelle elezioni comunali all’interno della lista del sindaco Carlo Bagnasco di cui oggi è capogruppo in Consiglio comunale. Alongi è un oculista assai noto non solo a Rapallo, città rimasta la roccaforte dei berlusconiani in Liguria.

In tante aziende, per assicurarsi la massima vendita di prodotti, in una zona si cercava di avere due rappresentanti perché vi fosse competizione tra i due e ognuno cercasse di procacciarsi maggiore clientela dell’altro, portando sicuri vantaggi all’azienda. Con tutto il rispetto per la politica, è sembrato che il presidente Toti, creando una propria lista, abbia seguito, magari senza rendersene conto, la stessa strategia. A Rapallo questo sembra stia creando problemi col rischio che si riflettano sull’amministrazione comunale.

In città, infatti, sarà molto infiammata la competizione trai i partiti di maggioranza (in particolare tra berlusconiani e totiani vista la rottura tra i due leader) mentre i candidati dell’opposizione (Pd e 5 Stelle) avranno buon gioco.