Cicagna: “Fantastico Festival”, ultima audizione

La sesta edizione del Fantastico Festival, la kermesse musicale che nei cinque anni precedenti ha visto partecipare centinaia e centinaia di interpreti, cantautori, rapper e band da tutta Italia giunge all’ultima tappa delle audizioni live Sabato 7 marzo 2020 alle ore 14.00 presso la Woodstock Academy di Gianni Nepi a Piombino, in provincia di Livorno.

Dopo le due selezioni a Genova, una a Lavagna (Ge) e una a Torino, il festival approda in terra toscana. Un gradito ritorno per il concorso in questa regione, dopo l’audizione di tre anni fa a Lucca.

Questa volta sarà la Woodstock Academy di Gianni Nepi ad ospitare gli organizzatori del concorso, la scuola di musica del comune livornese, che ha formato la vincitrice del Fantastico Festival 2019, Alessia Russo, la giovane cantante che ha vinto anche il Premio Miglior Interprete esibendosi con The Shadow Of Your Smile, di Johnny Mandel e Paul Francis Webster che nel 1966 valse l’Oscar per la migliore canzone cantata, fra gli altri, anche dalla grande Ella Fitzgerald.

La Woodstock Academy ha dato i natali artistici anche alla giovane rivelazione del Festival di Sanremo, Tecla Insolia, seconda tra le nuove proposte, e Gianni Nepi, Paolo Ninci e Massimo Bertoncini, ideatori nel 2001 dell’ambizioso progetto Woodstock Academy, terra fertile di nuovi talenti, auspicano che possa essere ancora protagonista nell’ edizione 2020 del Fantastico.

Il Fantastico Festival, unico nel suo genere con una formula che unisce le caratteristiche del concorso a quelle del festival canoro, sta ottenendo un notevole successo che lo pone tra i più interessanti e seguiti del panorama nazionale. Un interesse confermato dalle centinaia di iscrizioni che sono arrivate anche in questa edizione sia per le audizioni live sia per quelle online.

Ennesima conferma di quanto il Fantastico Festival stia intrigando i giovani talenti in tutta Italia arriva dall’ultima audizione del 22 febbraio u.s. al Centro Servizi Didattici di Torino che, anche quest’anno, ha visto una nutrita presenza di giovani con prestazioni di qualità. Nel capoluogo piemontese gli organizzatori del Fantastico hanno avuto il piacere di incontrare Stefano Farinetti che, appena uscito dal talent targato Mediaset Amici di Maria, è volato a salutare lo staff che lo ha visto vincitore del Premio della Critica e del Premio Neverland Record a Fantastico Festival 2019 con l’inedito Infinite ore.

Dopo Piombino ancora qualche giorno per le iscrizioni online che si chiuderanno alle ore 24.00 di martedì 10 marzo 2020.

Le semifinali, sempre con stage formativo per tutti i semifinalisti, sono previste a Genova il 28 e 29 marzo 2020, mentre la finalissima, anche quest’anno, si svolgerà nella bellissima cornice del Teatro Comunale di Cicagna, in provincia di Genova.

La Commissione Artistica che in questa sesta edizione seleziona i talenti da ammettere alla semifinale del concorso è formata dalla direttrice artistica del festival Vincenza Nalbone, dal vocal coach Luca Damerini e dallo speaker radiofonico e deejay Jacopo Saliani (anche noto come Jay-s).

Sabato 7 marzo 2020 dalle ore 14:00 presso Woodstock Academy – Località Montecaselli 15 /A Piombino (Li).

Seguite sul sito ufficiale www.fantasticofestival.it tutti gli aggiornamenti sull’edizione 2020