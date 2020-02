Val d’Aveto: un gestore per l’albergo Leon d’Oro

La Virtus Entella, come è noto, effettuerà gli allenamenti in vista del campionato 2020-21 a Santo Stefano d’Aveto. Pronto il progetto per la rimodulazione del campo, servizi e tribuna per i tifosi che vorranno salire e assistere agli allenamenti. Atleti e tecnici alloggerebbero all’hotel-ristorante Leon d’Oro attualmente chiuso. Chi gestirà il locale, oltre la normale clientela, nel corso degli allenamenti potrà contare sul team biancoceleste che occuperà in quel periodo l’hotel in esclusiva. Una proposta allettante che attira l’attenzione di diversi possibili gestori.

L’arrivo della Virtus Entella darà certamente un impulso al turismo che, con il temuto riscaldamento della terra, potrà contare sempre meno sull’innevamento.