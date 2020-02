Uscio: dice addio alla vita, il cordoglio della comunità

Aveva 41 anni ed amava la musica e la chitarra. Anni fa si sarebbe esibito con un gruppo al Festival di Sanremo. Ma questo non è bastato a renderlo felice. Ieri, Stefano Cecchi, sembrava sparito dalla sua abitazione in località Cià a Uscio. Vane le ricerche. Poi alle 20 lo hanno trovato impiccato ad un albero dell’orto. In un biglietto ha spiegato che era stanco di vivere. Sembra che, rimasto solo dopo una relazione, fosse entrato in crisi, una depressione.stato si erano perse le tracce. La notizia ha colpito tutta la comunità di Uscio.