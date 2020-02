Sestri ringiovanisce: 18.020 abitanti, meno divorzi e nascite

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Come ogni anno, il Comune di Sestri Levante presenta l’elaborazione statistica relativa all’andamento demografico della popolazione residente nell’anno 2019, una occasione di approfondimento e di riflessione importante per disporre di una fotografia reale del nostro territorio che permette all’amministrazione di pianificare politiche mirate a rispondere ai bisogni dei suoi cittadini.

I residenti a fine 2019 risultano 18.020 di cui 8.530 maschi e 9.490 femmine: resta prevalente la componente femminile, in lieve e costante aumento, che nel 2019 ha superato quella maschile di 960 unità, ovvero +2 rispetto al 2018. Sulla totalità dei residenti, 1.443 sono di cittadinanza straniera, di cui la maggioranza (778 unità) provenienti dagli altri Paesi europei, seguiti da 289 dall’America, 228 dall’Asia e 148 dal continente africano.

Ancora in calo le nascite: i nati nel 2019 sono stati 102 (di cui 46 maschi e 56 femmine), 6 in meno rispetto al 2018. In calo anche il numero di decessi, che nel 2019 sono stati 265 (di cui 128 maschi e 137 femmine) contro i 297 del 2018.

Le nuove iscrizioni all’anagrafe sono state 633, di cui 437 provenienti da altri Comuni. L’ufficio anagrafe ha inoltre rilevato come, a partire dalla sua istituzione a novembre 2017 sul territorio sestrese, siano state ricevute 4.324 richieste di attivazione della carta di identità elettronica.

In netto calo i cancellati per emigrazione, che sono stati 586, di cui 296 maschi e 290 femmine. La maggioranza perché si è registrata presso altri Comuni (429 unità) oppure in Paesi esteri (81 unità). Continua inoltre il lavoro di controllo contro le false residenze: nel 2019 sono stati cancellati 76 residenti per irreperibilità, due unità in più rispetto ai 74 dell’anno precedente.

Sebbene la popolazione in oggetto sia prevalentemente anziana, il 2019 si è chiuso con una lieve diminuzione dell’indice di invecchiamento per Sestri Levante, che al 31 dicembre si attestava a 254 contro il 281,34 di fine 2017. Resta un dato nettamente superiore alla media italiana (177,9), ma in linea con il resto della regione (indice in Liguria: 255,8).

Per fasce di età, la popolazione è così suddivisa: sono 2.515 i minori di 18 anni, 10.187 i residenti compresi fra i 19 e i 65 anni e 5.318 gli over65, di cui 4 ultracentenari. Il più anziano ha 102 anni.

Stabile il numero di famiglie residenti a Sestri Levante, che sono 8.951 di cui il 44% monocomponente: sono infatti 3.940 le persone che vivono sole. In deciso aumento i matrimoni civili celebrati nel 2019, che si attestano a 147 (+46 rispetto al 2018) a cui si sommano tre unioni civili e 69 matrimoni religiosi (in lieve calo rispetto ai 74 dell’anno precedente).

In netta diminuzione i divorzi, quasi dimezzati: dai 22 del 2018, si è scesi infatti a 12. Tendenza contraria invece per le separazioni, che sono passate dalle 8 del 2018 alle 15 dell’anno successivo. Leggero l’aumento del numero di testamenti biologici depositati, 25 contro i 23 dell’anno precedente.

La diffusione annuale dei dati statistici è – oltre motivo di verifica e di riflessione – anche occasione per evidenziare la grande attività che svolge il Servizio demografico. Sestri Levante fa parte dei 5651 (su 7.914) Comuni in Italia che sono allacciati al cervellone dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente. L’ANPR è l’unica banca dati contenente le informazioni anagrafiche prima conservate nei singoli Comuni, con possibilità di ottenere da qui le varie certificazioni anche dei cittadini residenti in altri Comuni (e viceversa), che consente di evitare duplicazioni di comunicazione, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti.