Sestri: Istituto Natta De Ambrosis, terzo lotto di lavori

Interventi di manutenzione straordinaria per l’Istituto Scolastico Natta De Ambrosis di Sestri Levante; pubblicato il bando di gara d’appalto relativo all’ultimo di lotto di lavori che prevedono la rimozione del pavimento in vinil amianto e il suo rifacimento

Con atto del 27 febbraio 2020 la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha pubblicato il bando di gara d’appalto relativo ai lavori straordinari necessari alla rimozione del pavimento in vinil amianto e al suo rifacimento dell’ Istituto Scolastico Natta De Ambrosis di Sestri Levante.

“Occorre tenere presente che l’edificio è stato costruito intorno agli anni ’60-70 – dichiara Marco Conti Consigliere metropolitano di Genova e comunale di Sestri Levante – e negli ultimi anni si è assistito ad un repentino aumento di distacco di piastrelle in gran parte delle zone. A causa della presenza di amianto crisotilo anche nel collante, si è iniziato a pianificare un intervento di bonifica e rifacimento delle pavimentazioni suddiviso in più lotti, iniziando dalle zone più degradate e mettendo in sicurezza le zone meno compromesse”.

“I primi due lotti erano stati completati – continua Conti – ora con la pubblicazione del bando di gara d’appalto si procederà con l’ultimo lotto i cui lavori sono suddivisi in due fasi in concomitanza con le chiusure stive della scuola: la prima si stima possa iniziare intorno al 23 maggio 2020 con un termine di ultimazione dei lavori per il 31 agosto 2020; la seconda tra fine maggio e fine agosto 2021”.

“L’importo complessivo dell’investimento è pari a € 162.307,61 – prosegue l’esponente popolare – le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 17 marzo 2020 esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica Sintel”.

“Investire sulla scuola e sul futuro dei ragazzi è un obiettivo primario della Città Metropolitana di Genova da sempre attenta alle esigenze del territorio e alle sue istituzioni scolastiche – conclude il Consigliere Marco Conti – da parte mia l’impegno affinché il crono programma dei lavori sia rispettato è totale e sarà mia premura verificare puntualmente eventuali problematiche perché l’istituto Natta De Ambrosis fa parte del patrimonio formativo di Sestri Levante e del comprensorio”.