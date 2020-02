Scuola: la Regione dovrà decidere entro sabato

A parte l’importanza che la stessa chiusura della scuola comporta per la formazione degli allievi, la decisione provoca problemi pratici per migliaia di famiglie. Oggi la prima pagina dell’inserto genovese di Repubblica, apre con un titolo a caratteri cubitali “Scuole, si decide domenica”.

Un giornale deve eventualmente correggere questa ipotesi, se effettivamente espressa da Toti. Stamattina l’assessore alla protezione civile Raul Giacomo Giampedrone ha parlato genericamente di allentamento delle misure cautelative da provincia a provincia, ricordando che nel Savonese c’è il caso Alassio e alla Spezia il contagiato di Pignone (Val di Vara).

Riteniamo che già oggi, in base ai numeri, sia possibile decidere se la prossima settimana le scuole resteranno aperte o chiuse. I genitori devono capire se precettare nonni, amici, vicini di casa o baby sitters o se, al contrario, possono fare ritorno alla normalità. Se la decisione sulla scuola è presa entro sabato, hanno tutta la giornata di domenica per organizzarsi.

Non ci sarebbe neppure bisogno di ricordarlo, se non fosse per una allerta rossa decretata all’una di notte. (m.m.)