‘Santa’: il dettaglio delle sanificazioni

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Saranno terminate entro domenica le procedure di sanificazione nelle vie, nelle piazze e negli immobili comunali. Il Comune di Santa Margherita Ligure, recependo le direttive degli enti sovraordinati in materia di prevenzione, ha avviato già nei giorni scorsi interventi straordinari con prodotti specifici.

Ecco nel dettaglio l’elenco dei luoghi:

largo Amendola, via Palestro, via Cavour, via Cairoli, piazza Caprera, sagrato Basilica, via Gimelli, via L. Costa, via Torino, via Partigiani d’Italia, via Don Minzoni, via Algeria, via Tunisia, via dell’Arco, piazza V. Veneto, via Gramsci, piazza Vittime delle Foibe

scalinata al Vecchio Ospedale, scalinata alla Stazione, via A. Doria

anfiteatro Bindi, molo Maloncello, piazza San Siro, sagrato Chiesa, via San Siro, via G. B. Larco, via XXV Aprile, largo Giusti, via Torino, via Liuzzi, via delle Rocche, via Roccatagliata, piazza Roccatagliata, via Goito, corso Matteotti;

palestre, spogliatoi e bagni presenti presso la sede dell’Istituto Comprensivo (Palazzetto – palestra lato Palazzetto – sede associazione Spazio Danza – palestra in prossimità della mensa scolastica)

palestra, spogliatoio e bagni del campo Sportivo – Stadio E. Broccardi

palestra, spogliatoio e bagni della palestra in uso alla società Canottieri Argus via Domizio Costa

tutti i bagni pubblici

le sale della biblioteca e la sala Meistri e Meste (via XXV aprile)

gli uffici di Villa Durazzo in uso alla Guardia Costiera

Il gabbiotto della Polizia Locale di piazza Vittorio Veneto

gli uffici Iat di piazza Vittorio Veneto

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: “Ringrazio per la disponibilità gli addetti incaricati al servizio. Abbiamo attivato uno specifico e ampio intervento di sanificazione delle aree e delle strutture pubbliche. Pulizia e disinfezione è uno dei provvedimenti messi in atto dalla nostra Amministrazione in questa fase preventiva e cautelativa”.