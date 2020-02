‘Santa’: Donadoni e Cozzio alla conferenza dei sindaci

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Anche il Sindaco Paolo Donadoni e il Vicesindaco Emanuele Cozzio hanno partecipato questa mattina alla Conferenza dei Sindaci della Asl4 nel municipio di Chiavari per parlare dei provvedimenti relativi al Covid-19.

Dichiara Donadoni: «Ringrazio la dott.ssa Bruna Rebagliati, direttore generale della Asl4 per averci fornito il quadro della situazione (i dati sono gli stessi riportati da Regione Liguria e Alisa) e per come il personale sanitario sta lavorando, con serietà continuità e senza clamori».

Nella foto Donadoni e Rebagliati