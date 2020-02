Scade martedì 3 marzo il termine per presentare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’individuazione delle società da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto per la ristrutturazione dell’edificio ex Enel sito in Corso Matteotti. Si tratta del secondo stralcio con importo a base d’appalto di euro 205.987,36, oltre oneri per la sicurezza € 36.750,21 non soggetti a ribasso.