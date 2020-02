Recco: piscina di Punta Sant’Anna, entrano nel vivo i lavori

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Con l’arrivo dei bilici che trasportano i moduli per gli spogliatoi e le gradinate, entrano nel vivo i lavori per portare l’impianto della piscina di Punta Sant’Anna a una capienza di 2500 spettatori e accogliere la fase finale della Coppa Campioni 2020, che si svolgerà nell’impianto recchese dal 5 al 7 giugno.

“Recco in quei giorni sarà la capitale della pallanuoto – dice il sindaco Gandolfo, giunto a punta Sant’Anna per un sopralluogo – ora sono sul posto con gli operatori per verificare che tutto funzioni bene. Il progetto di giocare in questa storica piscina le finali di Champions League sarà il coronamento di un sogno per la città e per tutti i tifosi”.

Il sindaco è affiancato dai consiglieri delegati allo sport e agli impianti sportivi Luigi Massone e Sara Rastelli.