RASSEGNA STAMPA. Espulse consigliere, sindaco condannato

Oggi, venerdì 28 febbraio

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Zoagli: l’ex sindaco Franco Rocca condannato, fece allontanare l’ex consigliera Rita Nichel dall’aula del Consiglio (ampio spazio anche su la Repubblica. Coronavirus: accesso ai centri prelievi senza assembramenti; i sindacati: “ritirate l’obbligo di reperibilità; test a domicilio? attenti alle truffe; lezioni in streaming da casa; compiti a casa, il danno ridotto; il viaggio in bus; impianti sportivi riaperti a Sestri Lecvante; domenica messa a Telepace; mercati settimanali, chiuderli peggiora le cose; ristoranti , a Camogli lavorano come in estate; viaggi cancellati, penali alte.

Lavagna: muore al Sert, la Procura apre un fascicolo. Chiavari: rifiuti, stato di agitazione per la mancata firma del contratto nazionale. Chiavari: posteggi per disabili sì all’App. Chiavari: le ferie erano una truffa.

Rapallo: morta la conducente dell’auto precipitata nel giardino.

Recco: referendum alla Croce verde per decidere se trasferire la nuova sede (Commento. Si crea un precedente affidando la decisione che riguarda l’intera città ad una associazione, per quanto valida. Lo spostamento sarebbe più strategico).