Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Il circolo PD Rapallo, esprime un “caloroso” ringraziamento a medici, infermieri, operatori sanitari per il grosso lavoro che stanno svolgendo in questi giorni, in silenzio e con dedizione garantendo la salute e la serenità sul nostro territorio.

A chi risponde ogni giorno alle migliaia di telefonate (112, 118, 1500).

Grazie perché dimostrate che la nostra Sanità pubblica sa funzionare e bene!