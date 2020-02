Rapallo ospita il Crotone, stasera a Chiavari con l’Entella

Questa sera a Chiavari si gioca a porte chiuse la partita di sere B “Virtus Entella Crotone. La squadra ospite soggiorna a Rapallo.

Commenta il sindaco Carlo Bagnasco: “Rapallo si conferma una meta molto gradita da società calcistiche prestigiose. Anche FC Crotone, dopo Napoli ed Empoli, ha scelto di soggiornare nella nostra città in vista della partita di questa sera contro l’Entella. Ad accogliere la squadra insieme a me l’on. Roberto Bagnasco ed il consigliere con incarico allo sport Vittorio Pellerano che ha curato i rapporti con la società. Ringrazio il direttore generale del Crotone calcio Raffaele Vrenna e tutti i giocatori per aver scelto Rapallo quale sede del ritiro”.