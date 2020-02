Rapallo: lezioni via internet, scuola realizza l’idea del sindaco

A lanciare l’idea il 29 novembre 2019, di fronte alle ripetute allerte meteo, era stato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco (vedi Levante News : “Rapallo: scuola & allerte, le lezioni si seguiranno da casa”) che aveva coinvolto la presidente di Wylab Vittoria Gozzi, i dirigenti degli Istituti comprensivi rapallesi e l’assessore regionale Ilaria Cavo che però poi sembra avere abbandonato il progetto.

Ora, in periodo di coronavirus e di vacanze imposte, chi ha pensato di mettere parzialmente in pratica l’idea del sindaco, è stato il dirigente dell’Istituto comprensivo Giacomo Daneri, con lezioni in streaming.

Se la Regione avesse perseguito il progetto per introdurlo in tutti gli istituti, oggi sarebbe più semplice chiudere precauzionalmente le scuole.