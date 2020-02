Lavagna: “Virus, rispettiamo le ordinanze in vigore”

Dall’amministrazione comunale di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Si è appena conclusa la Conferenza dei Sindaci per l’emergenza Corona Virus. Lavagna continua a mantenere le decisioni come da ordinanze regionali e ministeriali col fine di preservare la salute dei cittadini ma anche di mantenere la normalità della vita quotidiana sia in ambito sociale che commerciale con l’augurio di una veloce ripresa della vita economica.

Il Sindaco Mangiante è in costante contatto con Asl e Regione per i continui aggiornamenti e ricorda il numero di linea dedicato per le richieste di informazioni 0185 367233.