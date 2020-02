Bruna Rebagliati, direttrice generale della Asl-4 Chiavarese, nel corso della Conferenza dei sindaco convocata dal primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua, ha riferito che all’ospedale di Lavagna è stata rubata un’ingente quantità di mascherine e gel disinfettante.

Rebagliati ha spiegato: “Abbiamo denunciato il furto e andremo in fondo alla vicenda perché non si può speculare in questo modo su dispositivi sanitari così importanti”.