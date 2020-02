Coronavirus: “Grazie a medici, infermieri, operatori”

Dall’ufficio del Consigliere regionale Pippo Rossetti riceviamo e pubblichiamo

Lasciamo da parte, per qualche momento, tutto ciò che ci spaventa e che sta gravitando intorno al Coronavirus e parliamo di tutti gli operatori del Servizio Sanitario nazionale e in particolare Ligure.Rivolgo il più sentito ringraziamento a chi, da ore e giorni, ininterrottamente compie la propria missione negli ospedali, tra le corsie, portando conforto e aiuto spesso, anzi spessissimo, in condizioni a dir poco critiche e con dotazioni e protezioni che scarseggiano. Il Lavoro dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari degli ospedali liguri, in questi giorni di emergenza, non ha visto e non ha conosciuto, neppure per un istante, né pace né tregua.Il grazie è forse banale ma decisamente non scontato. Grazie a chi in queste ore continua a garantire non solo l’assistenza ma anche la sicurezza a chi ne ha bisogno.

Grazie a chi sta perseguendo la propria missione con turni estenuanti, dedizione e incredibile capacità.

Grazie ai medici, infermiere e infermieri, a tutti gli operatori del servizio sanitario della nostra regione, a partite da coloro che lavorano nei presidi ospedalieri della ASL 2 savonese e della ASL 3 genovese.

Sono persone, sono professionisti coscienti e responsabili, non sono eroi, ma sicuramente sono molto vicini ad esserlo. Grazie