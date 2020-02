Cogorno: annullato corso per l’uso dei defibrillatori

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

A seguito dell’ordinanza emessa domenica 23 febbraio dalla Regione Liguria in relazione alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, in vigore fino alle ore 24 del 1° marzo 2020 su tutto il territorio regionale, l’amministrazione comunale di Cogorno comunica che il corso formativo per l’uso dei defibrillatori aperto alla cittadinanza, in programma nella giornata di domani, sabato 29 febbraio alle ore 15:30 presso la sede degli Alpini in via don Carrozzo 2 Monticelli, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.