Cinque Terre: le disdette arrivano dai Paesi dell’Est

di Guido Ghersi

Iniziamo dalla cittadina di Levanto, dove l’ufficio del patronato “Inas” di Via Varego, due volte alla settimana lavora il paziente di 54 anni di Pignone, nonché cantante e musicista in un complesso musicale molto attivo in provincia e non solo, è stato chiuso fino a diversa indicazione. Mentre per i 44 sbandieratori del gruppo levantese “Borgo & Valle”, ed accompagnatori e loro famiglie da sabato 22 in isolamento nelle proprie abitazioni, domenica 2 marzo finisce la loro segregazione in casa in quanto non hanno fatto registrare alcun malessere. E poi esiste il problema “turismo”. Infatti il conto del “civid 19”, aspetti sanitari a parte, si annuncia pesantissimo. Proprio oggi, il Ministro del Turismo, Franceschini, ha affermato che le disdette degli arrivi in Italia, variano tra i 70 e il 90%.

Preoccupanti segnali di crisi si avvertono su tutti i paesi della Riviera Spezzina ed in particolare nelle Cinque Terre, dove le disdette si moltiplicano sia per la clientela italiana che straniera. Accade anche in altre zone della Liguria e d’Italia ma qui il fenomeno è ancora maggiore e preoccupante. Preoccupanti segnali sono generalizzati e colpiscono sia le strutture ricettive che quelle della ristorazione ma soprattutto per le guide turistiche che accompagnano quotidianamente centinaio di turisti italiani e stranieri nei borghi e sui sentieri della zona. A disdire è principalmente la clientela proveniente dai Paesi dell’Est.

Le guide turistiche affermano che nei mesi di aprile e maggio, rischiano di fatto, di non poter lavorare.