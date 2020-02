Un segnale positivo. Da stasera riaprono tutte le sale cinematografiche del Tigullio, anche le tre (Santa Margherita, Rapallo e Sestri Levante) che avevano preferito stare alla finestra e sospendere la programmazione in attesa di vedere come si evolveva la situazione. Nel Tigullio, nonostante l’arrivo do moltissimi proprietari di seconde case provenienti dalla Lombardia, la situazione sembra essere sotto controllo. Da qui la riapertura delle sale comprese tra Santa Margherita e Moneglia.