Chiavari: virus, la conferenza straordinaria

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Conferenza dei sindaci straordinaria questa mattina a Palazzo Bianco, per avviare un tavolo di coordinamento tra amministratori sulle iniziative e i provvedimenti messi in atto per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità a quanto disposto dal Ministero della Salute.

«Una giornata importante per tutti, abbiamo consolidato il percorso di collaborazione e condivisione, da sempre presente, ma che si è ulteriormente rafforzato in questo delicato periodo: con i sindaci e gli amministratori, che ringrazio per la costante collaborazione, siamo stati in contatto costantemente per definire ed attuare i percorsi migliori, anche correlati alle ordinanze di isolamento domiciliare fiduciario necessarie sul territorio. Tutte le procedure definite a livello Ministeriale, Regionale e Locale sono state puntualmente e tempestivamente adottate. In particolare, l’ufficio di Igiene Pubblica sta attuando tutte le procedure di isolamento domiciliare fiduciario: la struttura viene contatta dal 118 che effettua il primo filtro, dopo aver ricevuto al chiamata dal 112, e attiva gli isolamenti e la correlata sorveglianza sanitaria, che consiste in un’assistenza particolare ai soggetti posti in isolamento, verificandone costantemente lo stato di salute. Al momento nessun “caso” risulta presente nel nostro comprensorio, eventuali soggetti positivi al virus verrebbero, come da procedura regionale, inviati al reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino» sottolinea il Direttore Generale dell’Asl4, Dott.sa Bruna Rebagliati.

«Ringrazio i colleghi amministratori per aver partecipato così numerosi alla seduta straordinaria di oggi, ma anche per l’impegno e stretta collaborazione intercorsa in questi giorni con l’Asl4, soprattutto con il Direttore Generale Dott.ssa Rebagliati, con il Direttore Socio-Sanitario Dott.ssa Giordano e il Vice Direttore di Federsanità Anci, Dott. Luca Petralia. Era necessario avviare un momento di coordinamento operativo sulle misure attuate per affrontare l’emergenza sanitaria: come responsabili della sanità dei nostri comuni stiamo mettendo in atto tutte le misure preventive necessarie nell’interesse della pubblica incolumità» chiude il primo cittadino Di Capua.