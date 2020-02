Chiavari: Ri Alto, manutenzione strada interpoderale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dopo Caperana e Sant’Andrea di Rovereto, è il turno di Ri Alto. Approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica per le opere di manutenzione straordinaria di una porzione di strada interpoderale.

La zona collinare di Ri Case Sparse è percorsa da una strada appartenente a più privati che si collega alla parte orientale della città attraverso salita S. Michele e via Don Stefano Solari. In particolare, il tratto compreso tra la scuola materna e il ponte dell’autostrada risulta pericoloso per l’inadeguata larghezza della sede stradale che impedisce il transito contemporaneo di veicoli provenienti da direzioni opposte, situazione ulteriormente aggravata dalla scarsa visibilità dovuta al tracciato in larga parte curvilineo.

“Acquisiremo una porzione di terreno, circa 80 mq, necessaria alla messa in sicurezza del tratto stradale e alla realizzazione di un allargamento a valle, per circa 50 metri lineari, a partire dalla scala del civ. 357 fino al ponte autostradale – spiega il sindaco Marco Di Capua – Con questo intervento rispondiamo alle esigenze presentate dai cittadini residenti nel quartiere di Ri, dimostrando quanto siano necessarie le opere di manutenzione straordinaria dei quartieri, come è stato per la strada interpoderale di Caperana Case Sparse e per via Salvatore Chiarella a Sant’Andrea Di Rovereto”.