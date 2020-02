Bogliasco: Ilaria Sirotti morta per la lacerazione dell’aorta

Ilaria Sirotti, 54 anni residente a Genova Quinto, ma nota a Bogliasco, è morta per una dissezione aortica, lacerazione della più grande arteria dell’organismo.

Il pubblico ministero Francesco Pizzato della Procura di Aosta aveva conferito l’incarico di eseguire l’autopsia al perito Riccarda Giraudi, medico legale di Torino.

Ilaria Sirotti, figlia di Raimondo, noto pittore ed ex sindaco di Bogliasco, era morta in un albergo di Courmayeur dove era in vacanza con la sorella Emanuela, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio scorso.

La donna aveva accusato dolori al petto e alla schiena; la guardia medica intervenuta le aveva somministrato un’iniezione antidolorifica. Dopo un paio di ore però la donna era morta.

.