Rapallo: asfalti, transito con limiti in via Sotto la Croce

Lavori di asfaltatura in via Sotto la Croce in zona collinare di Rapallo. Considerata la particolarità della carreggiata, durante i lavori sarà interdetta la circolazione. Ciò avverrà dalle ore 7.30 alle 18 30 di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, nei pressi del civico 4-d

L’impresa esecutrice dei lavori “Solari Silvano S.r.l.” provvederà alla sistemazione della segnaletica posizionata con appositi cartelli alle intersezioni Via San Martino/Via Sotto la Croce, Via Savagna/Salita San Giovanni e all’inizio di Via Savagna nei pressi della rotatoria di Piazzale Genova.