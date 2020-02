Soccorsi: nasce il binomio elicottero e imbarcazione fluviale

Dall’ufficio comunicazione dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

– Il progetto RWR, Rescue Water Runner, imbarcazione per il soccorso alluvionale sviluppato dal Comando di La Spezia,, si arricchisce di un nuovo ed importantissimo capitolo. I tre anni di sperimentazione, prove, test, addestramenti, hanno prodotto la consapevolezza negli uomini del Comando spezzino, di poter dimostrare la grande polivalenza dell’imbarcazione.

In collaborazione con il Reparto Volo del nucleo elicotteri dei VVF di Genova , si è svolta una giornata addestrativa con lo specifico obiettivo di sollevare l’ RWR e capire il suo comportamento in volo.

Il primo step era quello di verificare il comportamento della barca una volta sollevata ed investita dal flusso del rotore principale di Drago 65. L’equipaggio di volo ha adottato tutte le le procedure per l’attività al gancio baricentrico e, dopo alcune prove tecniche, ha cominciato a traslare il carico, ovvero a far letteralmente “volare” l’RWR.

Sono stati effettuati test di carico e scarico, sia in terra che in acqua: dopo di che sono iniziate le prove di lavoro al verricello per gli elisoccorritori.

Successivamente alcuni operatori sono stati calati dall’elicottero, direttamente sull’imbarcazione, per procedere poi al recupero di soccorritore e pericolante.

La giornata si è conclusa con il rientro al Comando di La Spezia per il debreefing.

L’attività di volo svolta ha permesso di verificare la possibilità di caricare l’RWR in una zona sicura e portarla insieme ai soccorritori in zona operazioni di soccorso e di recuperarla ad intervento finito.

Di seguito il link per il video

https://drive.google.com/file/d/1DViUKdyJ4JlM9KFhElmzBjrC0h8B-5ru/view?usp=drivesdk